Şemhani: Erbein yürüyüşleri İran’ın sebat ve istikrarını göstermektedir

Şemhani, İran- Irak sınırı olan Çezabe sını kapısında yağtığı açıklamada, bu sene milyonlarca kişinin Erbein törenlerine katıldığını ve katılımcılara ne İran’da ne de Irak’ta güvenlik sorunu oluşmadığını söyledi.

Hiçbir ülkenin İran’a güvenlik açısından zarar veremeyeceğini ifade eden Şemhani, bu hususta İran’ın üstün yönlerinin dünyaya ispatlandığını söyledi.

Şemhani, Saddam döneminde İran-Irak komşuluk ilişkilerinin İstikbarın istemleri doğrultusunda şekillendiğini ifade ederek, günümüzde iki ülke ilişkilerini kardeşlik temelinde şekillendiğini söyledi.

Sefer ayının başından bu yana İran’ın Irak ile olan 4 sınır kapısından kutsal mekanları ziyaret için 3.4 milyon kişi Irak’a gitmiştir. Bu süre zarfında İran’a iki milyon kişi dönüş yapmıştır.

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2012