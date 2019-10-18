Zarif ve Lavrov, Suriye meselesini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Zarif ve Lavrov’ın Suriye’nin Kuzey Doğu bölgesi hakkında görüş alış verişinde bulunduğu ve Fırat’ın doğusunda kalıcı istikrarın Suriye topraklarına saygıdan geçtiği üzerinde vurgu yaptıkları ifade edildi.

Görüşmede ayrıca Şam ve Ankara arasında ve Suriye yetkilileri ile Suriyeli Kürtlerin temsilcileri arasında görüşmelere vurgu yapılarak Tahran ve Moskova’nın bu irtibatları kolaylaştırmaya hazır oldukları ifade edildi.

İki bakan ayrıca Astana süreci çerçevesinde İran-Rusya ve Türkiye arasında eşgüdüm sağlanmasına ve Suriye Anayasa komitesinin çalışmalarının önemine vurgu yaptılar.

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2012