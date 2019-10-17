İran’da ilaç üretim kapasitesi ihtiyacın 4 mislidir

Şanesaz yaptığı açıklamada, İran’ın ilaç satışı için yeni pazarlar peşinde olduğunu zira bu durumda ülke içindeki ilaç fiyatların azalacağını söyledi.

Tahran’da düzenlenen Doğu Akdeniz ülkelerinin Sağlık Bakanları Toplantısına değinen Şaneesaz, ilaç alanında uluslararası işbirliğinin ihracat ve döviz girdisi açısından uygun olacağını söyledi.

Şanesaz, İran’ı Doğu Akdeniz ülkeleri ile ilaç ve tıbbi malzeme ihracatı, tecrübelerini paylaşma konularında işbirliği yapabileceğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012