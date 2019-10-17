Vaizi: BAE, İran ile siyasi meselelerin çözümü için ön ayak olmuştur

Vaizi, Semnan kentinde yaptığı açıklamada, Amerika’nın bölgesel politikalarını onaylayan ülkelerin bile İran ile dostane ilişkiler ve siyasi sorunları çözümünü istediklerini söyledi.

İran’ın her zaman İslam ülkelerle ilişkilerin gelişmesini desteklediğini ifade eden Vaizi, Arabistan’da İran ile ilgili söylemin geçmiş yılla göre değişiklik gösterdiğini söyledi.

Bu senenin İran için zor bir yıl olduğunu belirten Vaizi, psikolojik savaşın yanında ekonomik savaş yaşandığını fakat çabalarla bu zorlukların geride bırakıldığını söyledi.

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2012