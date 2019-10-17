17 Eki 2019 19:21
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News Code: 83521691
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Vaizi: BAE, İran ile siyasi meselelerin çözümü için ön ayak olmuştur

Vaizi: BAE, İran ile siyasi meselelerin çözümü için ön ayak olmuştur

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, İran’ın politikasının her zaman komşu ülkelerle dostane ilişkiler olduğunu belirterek, BAE’nin İran ile siyasi sorunların ön ayak olduğunu söyledi.

Vaizi, Semnan kentinde yaptığı açıklamada, Amerika’nın bölgesel politikalarını onaylayan ülkelerin bile İran ile dostane ilişkiler ve siyasi sorunları çözümünü istediklerini söyledi.

İran’ın her zaman İslam ülkelerle ilişkilerin gelişmesini desteklediğini ifade eden Vaizi, Arabistan’da İran ile ilgili söylemin geçmiş yılla göre değişiklik gösterdiğini söyledi.

Bu senenin İran için zor bir yıl olduğunu belirten Vaizi, psikolojik savaşın yanında ekonomik savaş yaşandığını fakat çabalarla bu zorlukların geride bırakıldığını söyledi.

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2012

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