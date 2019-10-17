İran yapımı eğitim jet resmi uçuşunu yaptı

Yasın olarak adlandırılan ileri teknolojiye sahip bu eğitim jetin tanıtımında İran Savunma Bakanı General Emir Hatemi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Settari ve Hava Kuvvetleri Komutanı Aziz Nasirzade hazır bulundu.

Sesten daha hızlı olan eğitim jeti gerekli testleri başarı ile tamamladıktan sonra bugün ilk resmi uçuşunu gerçekleştirdi.

Yasın 12 metre uzunluk, 4 metre yükseklik ve 500 kg ağırlığa ve 12 km yüksekte uçma kabiliyetine sahiptir.

Uçağın kanat genişliği 10 metredir ve uçak en az 200 km hızla en iyi eğitim uçakları arasında yer almaktadır.

Uçağın iniş için ihtiyaç duyduğu pist uzunluğu sadece 700 metredir ve bu özellikle uçak kısa pistlerde bile uçuşunu gerçekleştirebilecektir.

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2012