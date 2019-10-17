Filistinli Bakan İran’a yardımlarından dolayı teşekkür etti

Doğu Akdeniz Sağlık Bakanları Toplantısı için Tahran’da buluna Alkaya, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile görüştü.

Alkaya, ‘’Uluslararası kurallar ve demokrasiye duyduğumuz saygıdan dolayı uluslararası destek çekmeyi başarmış bulunuyoruz ve İran’a her zaman Filistin halkına destek verdiği için teşekkür ediyorum. ‘’ dedi.

Filistin devletinin kendi politikaları olduğunu belirten Alkayai kendilerinin demokrasi, çoğulculuk ve diğerlerinin görüşlerine saygıya inandıklarını ve bu temelde iç ve dış ilişkilerini tanzim ettiklerini söyledi.

İran devrimi başarıya ulaştığında normal bir vatandaş olduğunu ve İran’da yaşamayı hayal ettiğini ifade eden Alkaya, İsrail Büyükelçiliğinin Tahran’da Filistin Büyükelçiliğine dönüştürülmesinin tüm Filistinlilerin kalplerine dokunduğunu söyledi.

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2012