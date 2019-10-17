17 Eki 2019 09:14
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News Code: 83520979
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Tunus Sağlık Bakanı: İran ile ilaç üretiminde işbirliğine hazırız

Tunus Sağlık Bakanı: İran ile ilaç üretiminde işbirliğine hazırız

Tahran, IRNA- Tunus Sağlık Bakanı Bayan Sonia Bin Şey ülkesinin İran ile ilaç üretimi konusunda işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz Sağlık Bakanları Toplantısı için Tahran’da bulunan Bin Şeyh, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile görüştü.

Bin Şeyh ülkesindeki hastanelerin 2020 yılına kadar yenilenmesi projesi olduğunu ve İran’ın bu hususta işbirliği yapmasını istediklerini belirterek, ülkesinin Afrika kıtasına giriş kapısı olduğunu İran’ın tıbbi melzumatını Afrika’ya ihraç için Tunus’u kullanabileceğini belirtti.

Ülkesinin ihtiyaç duyduğu ilaçların yüzde 70’ini ürettiğini ve yüzde 30’unu ithal ettiğini belirten Bin Şeyh bu alanda İran ile işbirliği yapmak istediğini söyledi.

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2012

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