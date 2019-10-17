Tunus Sağlık Bakanı: İran ile ilaç üretiminde işbirliğine hazırız

Doğu Akdeniz Sağlık Bakanları Toplantısı için Tahran’da bulunan Bin Şeyh, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile görüştü.

Bin Şeyh ülkesindeki hastanelerin 2020 yılına kadar yenilenmesi projesi olduğunu ve İran’ın bu hususta işbirliği yapmasını istediklerini belirterek, ülkesinin Afrika kıtasına giriş kapısı olduğunu İran’ın tıbbi melzumatını Afrika’ya ihraç için Tunus’u kullanabileceğini belirtti.

Ülkesinin ihtiyaç duyduğu ilaçların yüzde 70’ini ürettiğini ve yüzde 30’unu ithal ettiğini belirten Bin Şeyh bu alanda İran ile işbirliği yapmak istediğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012