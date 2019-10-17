17 Eki 2019 09:02
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News Code: 83520966
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Straw: İran ile yeni anlaşma için ambargolar kaldırılmalı

Straw: İran ile yeni anlaşma için ambargolar kaldırılmalı

Londra, IRNA- İngiltere Eski Dışişleri Bakanı Jack Straw, İran ile yeni anlaşmaya varmanın ve güven tesisinin yolunun Amerika’nın İran aleyhine olan ambargolarının kaldırılmasına bağlı olduğunu söyledi.

Yeni kitabı ile ilgili gündemde olan Straw, Londra’da yeni kitabını tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, güven tesisi konusunda Amerika hariç tüm Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) taraflarının faal olduğunu fakat burada Avrupa’nın rolünün önemli olduğunu söyledi.

Ambargolar kalkmadığı sürece İran’ın müzakere etmeyeceğini ifade eden Straw, bundan dolayı ambargoların kalkmasının perde arkasından yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Ambargoların İran’ı etkilediğini ifade eden Straw, baskının İran’ı müzakere masasına getirmeyeceğini zira milli gururun ekonomik baskılardan daha önemli olduğunu söyledi.

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2012

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