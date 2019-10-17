Straw: İran ile yeni anlaşma için ambargolar kaldırılmalı

Yeni kitabı ile ilgili gündemde olan Straw, Londra’da yeni kitabını tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, güven tesisi konusunda Amerika hariç tüm Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) taraflarının faal olduğunu fakat burada Avrupa’nın rolünün önemli olduğunu söyledi.

Ambargolar kalkmadığı sürece İran’ın müzakere etmeyeceğini ifade eden Straw, bundan dolayı ambargoların kalkmasının perde arkasından yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Ambargoların İran’ı etkilediğini ifade eden Straw, baskının İran’ı müzakere masasına getirmeyeceğini zira milli gururun ekonomik baskılardan daha önemli olduğunu söyledi.

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2012