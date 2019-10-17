Amerika, Irak’ın İran ambargolarından muafiyetini 3 ay daha uzattı

Amerika’nın muafiyeti uzatması ile Irak’ın elektrik şebekesinde kullanım için İran’dan sağladığı doğal gaz alımının devam edeceği bildirilmektedir.

Bir Iraklı yetkili yaptığı açıklamada muafiyetin Iran Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefon görüşmesi sonrası sağlandığını söyledi.

Amerika geçen sene Mayıs ayında İran nükleer anlaşmasından çıkarak daha önceki ambargoları ve onların yanında İran aleyhine yeni ambargolar uygulamaya koyduğunu bildirdi.

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2012