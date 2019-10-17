İran-Rusya üst düzey yetkilileri Suriye ve Yemen hakkında görüştü

Görüşmede taraflar Suriye’deki son durum, o ülkenin kuzey doğusu, Türkiye’nin bölgeye askeri harekatı hakkında görüş alış verişinde bulundular.

Taraflar görüşmede Suriye’nin toprak bütünlüğü, milli egemenliğine vurgu yaparak askeri harekatın durması ve ihtilafların siyasi ve diplomatik yönden çözümünü istediler.

Görüşmede ayrıca Astana süreci ile ilgili gelişmeler ve Anayasa Komitesinin faaliyete başlaması gözden geçirilerek, Suriye geleceğinin o ülke halkı tarafından ve yabancı müdahale olmaksızn çizilmesine vurgu yapıldı.

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2012