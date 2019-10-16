İran Voleybolu dünya sıralamasında 8. Sıradaki yerini korudu

Dünya Voleybol Federasyonu Dünya Kupası sonrası yayınladığı sıralamada İran’ın 137 puan ile 8. Sıradaki yerini korumayı başardığını bildirdi.

Sıralamanın hesaplanmasında 2019 Milletler Ligi sonuçları göz önünde bulundurulmamıştır ve bu sıralamada Lig sonuçları hesaplanması durumunda İran, Kanada’nın yerine 7. Sırada yer alacaktır.

Sıralamada Brezilya 335 puan ile birinci, Amerika 280 puan ile ikinci, Polonya 272 puan ile üçüncü, İtalya 206 puan ile dördüncü, Rusya 204 puan ile beşinci, Arjantin 161 puan ile altıncı ve Kanada 157 puan ile yedinci sırada yer almıştır.

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2012