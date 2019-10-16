Zarif: Avrupa, KOEP çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmekten acizdir

İran-Güney Afrika 14. Ortak Komisyonunda konuşan Zarif, KOEP’teki dengenin geri gelmemesi durumunda İran tarafından atılacak sonraki adımlarda gerekenlerin yapılacağını söyledi.

Zarif, İran ve nükleer anlaşmaya taraf ülkeler arasındaki hassas müzakerelere işaretle, Amerika’nın anlaşmadan çekilmesini 2231 nolu BMGK bildirisinin açık şekilde çiğnenmesi ve tüm BM üyeleri istemine karşı atılmış bir adım olduğunu ve bunun çoklu diplomasi ile nükleer silahların yayılması anlaşmasını zayıflattığını söyledi.

Amerika’nın anlaşmadan çıktıktan bir sene sonraya kadar İran’ın eksiksiz bir şekilde taahhütlerini yerine getirdiğini ifade eden Zarif, bu sürede Avrupa’nın taahhütlerini yerine getirmede bir çabası olmadığını ve bundan dolayı İran’ın da KOEP’in 26 ve 36. Maddeleri gereği bazı taahhütlerini azaltma yoluna gittiğini söyledi.

Zarif, İran-Güney Afrika’nın Filistin, İnsan hakları, BM ve BM Güvenlik Konseyi yapısının değiştirilmesi, terörizm ve radikalizmle mücadele, barışçıl nükleer enerjinin kullanımı, Güney-Güney işbirliği gibi bir çok bölgesel ve uluslararası konularda ortak görüşlere sahip olduklarını ve bu yönlerde ortak çaba sarf ettiklerini söyledi.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler Bakanı Naldi Pandor da ülkesinin tek yönlü politikalara karşı olduğunu ve tüm ülkelerin barışçıl nükleer enerjiden yararlanma haklarını tanıdığını söyledi.

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2012