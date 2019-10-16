Şemhani: Suriye ve Yemen krizlerinin askeri çözüm yolu yoktur

Şemhani, Rusya Cumhurbaşkanı Aleksander Lavrentiyev ile Tahran’da bir araya gelerek bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüştü.

Şemhani görüşmede, Amerika’nın IŞİD’i yeniden canlandırma planına ve Batı Asya bölgesinde istikrarsızlaştırma istemine değinerek bu hususta bölge ülkelerinin uyanık olması ve koordinasyon içinde istikrarsızlık yaratacak eylemlerden kaçınmaları gerektiğini söyledi.

Terörizme karşı çifte standardın kabul edilemez olduğunu ifade eden Şemhani, terörizmle mücadeledeki önceliklerde biri olarak Idlib konusunun çözülmesinin gündeme alınması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin Suriye’deki askeri harekatına karşı olduğunu ifade eden Şemhani, bölgede istikrarsızlığı arttıran eylemlerin durdurulması gerektiğini söyledi.

Uluslararası sularda istikrarsızlık yaratma çabalarına değinen Şemhani bunun bölgede kriz yaratma çabalarından biri olduğunu ve Kızıl Deniz’de İran tankerine saldırı düzenleyenlerin gereken cevabı alacaklarını söyledi.

Lavrentiyev de görüşmede Kuzey Suriye’deki son gelişmelerle ilgili Şemhani’ye bilgi sunarak Moskova’nın taraflarla görüşmelerini aktardı ve İran ile siyasi ve güvenlik işbirliğinin terörizmin gelişmesine engel oluşturacağını söyledi.

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2012