Laricani: Amerika politikaları uluslararası hukukta kargaşaya sebep olmakta

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Parlamentolararası Birliği 141. Toplantısına katılan Laricani, İran Büyükelçili mensupları ile yaptığı görüşmede bu konuyu belirtti.

Amerika’nın uluslararası kuralları çiğnemesinin sadece İran ile sınırlı olmadığını ifade eden Laricani, Amerikan yönetiminin yıllarca müzakereler sonucu olan Rusya ile anlaşmaları ayaklar altına koyarak silahlanma yarışını başlattığını söyledi.

Washington’un Avrupa ve Çin ile de olan anlaşmaları bir şekilde ayaklar altına aldığını ifade eden Laricani, iki sene yıllarca müzakere sonucu elde edilen İran nükleer anlaşmasının da Amerika tarafından ayaklar altına alındığını ve bu davranışların uluslararası düzeyde nezaketsizliği arttırdığını söyledi.

Ambargolar karşısında direnişin sonuçlarının büyük olacağını ifade eden Laricani, ambargolar döneminde ülkenin bilimsel ve ekonomik kapasitelerinin iyi kullanılması durumunda güçlenileceğini söyledi.

Laricani, Sırbistan’ın İran ile özellikle ekonomik ve bilimsel alanlarda işbirliğini arttırmak istediğini söyledi.

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2012