İran, Avrupa'ya taşınmakta olan 8 ton uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Slovakya Polis Kuvvetleri Başkanı ile bir araya gelen İran Uyuşturucu ile Mücadele Komitesi Genel Sekreteri İskender Mümini, bu rakamın sadece geçtiğimiz 10 güne ait olduğunu ve bunların ele geçirilmemesi durumunda, Avrupa'nın uyuşturucu maddelerini gram gram Avrupa cadde ve sokaklarından toplamak zorunda kalacağını belirtti.

İran'ın coğrafi konumu nedeniyle Afganistan'dan Avrupa'ya giden uyuşturucu transit yolunda olduğun kaydeden Mümini, uyuşturucu ile mücadelede ikili iş birliğinin önemli olduğunu ve İran'ın Slovakya ile bu konudaki deneyimlerini paylaşmaya hazır olduğunu aktardı.

Slovakya Polis Kuvvetleri Başkanı Milan Loçonski de bu görüşmede yaptığı açıklamada, uyuşturucu ile mücadele alanında yürüttüğü çabalardan dolayı İran'a teşekkürlerini sunarak, İran'ın bu konuda mücadelesinin devam etmesini istediklerini dile getirdi.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.