İpek Yolu Turist Treni Şiraz'da

Tren Fars ilindeki ilk durağında, Saadetşehir istasyonuna ulaştı ve turistler şu anda Pasargad ve Persepolis'in tarihi ve kültürel alanlarını ziyaret ediyor ve daha sonra Şiraz'a seyahat edecekler.

Şiraz'ın tarihi, kültürel ve turistik yerlerini ziyaret ettikten sonra, yabancı turistler Çarşamba akşamı İsfahan'a gidecek ve sonrasında Kirman, Yezd ve Meşhed'i ziyaret edecek.

ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Macaristan, Polonya, Yeni Zelanda, Çin, Rusya, Macaristan ve Türkmenistan vatandaşları trende yer alıyor.

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