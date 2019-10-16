16 Eki 2019 15:14
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News Code: 83520096
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İpek Yolu Turist Treni Şiraz'da

İpek Yolu Turist Treni Şiraz'da

Şiraz, İRNA- 86 yolcu ile İpek Yolu adı verilen turist treni, 16 Ekim Çarşamba günü İran'ın güneyinde yer alan ve İran uygarlık beşiği olarak adlandırılan Fars iline ulaştı.

Tren Fars ilindeki ilk durağında, Saadetşehir istasyonuna ulaştı ve turistler şu anda Pasargad ve Persepolis'in tarihi ve kültürel alanlarını ziyaret ediyor ve daha sonra Şiraz'a seyahat edecekler.

Şiraz'ın tarihi, kültürel ve turistik yerlerini ziyaret ettikten sonra, yabancı turistler Çarşamba akşamı İsfahan'a gidecek ve sonrasında Kirman, Yezd ve Meşhed'i ziyaret edecek.

ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Macaristan, Polonya, Yeni Zelanda, Çin, Rusya, Macaristan ve Türkmenistan vatandaşları trende yer alıyor.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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