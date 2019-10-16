Türkiye, İran'ın Elburz ilinde üretilen ilaçlar için iyi bir pazar

Tahran'ın batısında yer alan Elburz ili Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası Başkanı ile bir araya gelen İran-Türkiye Ortak Ticaret Odası Başkanı Mehrdad Saadet, 'Elburz ilindeki gıda ve ilaç ürünleri, Türkiye'ye ihracat konusunda iyi bir kapasite barındırıyor' dedi.

Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle İran sanayi ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu ülkenin kapasitelerinden yararlanmanın mümkün olduğunu kaydeden Saadet, Türkiye'nin Elburz ili büyük sanayine gerekli ham maddelerin temini konusunda büyük kapasitelere sahip olduğuna değindi.

Türkiye'den İran'a ürün ithalatı değil, teknik bilgileri ithalatını hedeflediklerinin altını çizen Saadet, 'Türkiye sanayi birimleri, güncel bilgiye sahipler. Türk markalarının teknolojik ve teknik bilgilerini alabilirsek, istihdamın artmasına katkı sağlayabiliriz' diye belirtti.

Başkent Tahran'ın batısında yer alan Elburz ili, 3500 sanayi birimi ile İran'ın sanayileşmiş illeri arasında öncü yerdedir. İlde 80 civarında ilaç ve sağlık teçhizatı üretim birim ve tesis mevcut.