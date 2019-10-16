Tebriz Üniversitesi Türkiye'deki 80 üniversite ile iş birliği anlaşması imzalamıştır

Tebriz Üniversitesi Rektörü Rıza Mecidi, Tebriz'de Avrasya Üniversiteleri Birliği Başkanı Mustafa Aydın ile yaptığı görüşmede, ‘Tebriz, İran tarihi, medeniyeti, bilim ve edebiyatının beşiğidir ve bu konuda büyük bilim adamları ve bilginler yetiştirmiştir’ diye belirtti.

‘Üniversitenin faaliyetlerine edebiyat ve tıp fakülteleri ile 1947 yılında başladığını ve şu anda 21'den fazla fakülte, 10 araştırma merkezi ve bilimsel merkez ile 800 fakülte üyesi ve 25 bin öğrencinin olduğunu ifade eden Rektörü, 'Ülkedeki en iyi uluslararası üniversitelerden biri olan Tebriz Üniversitesi, dünyadaki diğer üniversitelerle uluslararası ilişkilerini geliştirme konusunda ön plandadır ve bu nedenle şu anda dünyada 200 üniversite ile ortaktır’ diye vurguladı.

Mirmecidi, ’Tebriz Üniversitesi, çeşitli bilim ve teknoloji üretimi alanlarındaki kapasitelerini göz önünde bulundurarak, dünyadaki diğer üniversitelerle ve özellikle Avrasya Birliği üyesi üniversitelerle ortak işbirliği geliştirmeye hazırdır’ diye ekledi.

Avrasya Üniversiteler Birliği Başkanı Mustafa Aydın da, üye üniversitelerinin bazı kapasitelerini açıklamak için Tebriz Üniversitesi ile daha fazla iş birliği artırma çağrısında bulundu.

Aydın, ’Birlik üyesi üniversiteler, bölgedeki ülkelerin ve ulusların refahı ve gelişmesi için kullanılması gereken çeşitli bilim ve teknoloji üretimi alanlarında birçok kapasiteye sahiptir’ diye ekledi.