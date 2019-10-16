İran'ın çelik ihracatında %97'lik artış

İran çelik fabrika ve üretim merkezlerinden elde edilen bilgilere göre, İran'ın Eylül ayındaki çelik ihracatı 584 bin 520 ton olarak gerçekleşti. Bu yılın Eylül ayındaki çelik ihracatıın geçen yılın aynı ayına kıyasla %60 büyüdüğü kaydedildi.

Çelik sanayii İran sanayileri arasında öncü ve en önemli sanayi dallarından biri olarak görülüyor.

İran çelik fabrika ve üretim tesisleri, yurt içi demir ve çelik ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, petrol dışı ihracatın büyümesinde büyük rol oynuyor.

İran'dan yapılan petrol dışı ihracatının artması ve petrole bağımlılığın düşmesi, özellikle ABD'nin İran'a karşı uyguladığı en ağır ekonomik yaptırımların ardından İran yetkililerinin en önemli gündemlerinden birine dönüşmüş durumda.