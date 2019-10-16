İran ile Irak'ın hükümetleri ile halkları her zaman aynı safta yer almıştır

Sırbistan'ın başkentş Belgrad'da düzenlenen Dünya Parlamentolararası Birliği 141. Toplantısı sırasındaLaricani, Irak Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Şirko Muhammed ile bir araya geldi.

Laricani bu görüşmede yaptığı açıklamada, Irak'taki son olaylardan endişe duyduklarını belirterek, “Irak halkının bu sorunu çözeceğine eminiz ama önemli soru olayın nedenlerini bulmaktır” ifadesini kullandı.

‘Bazı ülkeler, Irak'ta barışı ve güvenliği ihlal etmek istiyor. İran'ın Irak'taki konumu açıkken, terör eylemleri düzenliyorlar’ diyen Laricani, ‘İran-Irak hükümetleri ile halkları, her zaman bir arada olmuştur. Bu dostluğun bir örneği, Erbain töreninde İranlı zirlerin ağırlamasıdır’ değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda Irak Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı da yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki derin ve ayrıcalıklı ilişkileri ile ekonomik ve kültürel bağların geliştirilmesinin önemine değindi.

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