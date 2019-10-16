Dışişleri Bakanı Zarif, bölge liderlerini barış ve istikrar için İran'la birlik olmaya çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığı Bilgilendirme Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Zarif, twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeyi kullandı:

'Pakistan Başbakanı İmran Han'a Fars Körfezi'nde baerışın kurulması yönündeki çabalarından dolayı teşekkürler.

Zarif'in mesajınınn devamında şu ifadelere yer verildi:

'Hürmüz Barış Planı'nı yeniden hatırlatarak, bir kez daha bölge ülke liderlerini barış, güvenlik, istikrar ve refah için İran'la birlik olmaya çağırıyorum.'

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, BM Genel Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, bölgenin güvenliği ile ilgili Hürmüz Barış Planı isimli bir plan sunduklarını ve bu planın Fars Körfezi bölgesi içinde kollektif güvenliğin sağlanmasına ilişkin olduğunu açıklamıştı.

'Hürmüz Barışı' planının 'Ümit Koalisyonu' olarak adlandırıldığını ifade eden Ruhani, 'Fars Körfezi'ne kısı olan ülkeler ve Hürmüz bölgesindeki bütün ülkeleri, bölge güvenliğinin korunması amacıyla bu koalisyona davet ediyoruz' değerlendirmesinde bulunmuştu.