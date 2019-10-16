Aras Serbest Bölgesi'nden ihracatta artış

Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısından konuşan Aras Serbest Bölgesi Kurumu Genel Müdürü Muhsin Neriman, 'Geçtiğimiz yılın ilk yarısında bölgeden kesin ihracat rakamı 28 milyon dolar düzeyindeydi' dedi.

Aras Serbest Bölgesi'nden yurt dışına yapılan ihracat pazarlarının başta Türkiye, Azerbaycan, Irak, Kırgısistan, Afganistan, Ermenistan, Çin, BAE, Rusya ve Gürcistan'dan oluştuğubu açıklayan Neriman, 'Yılın ilk altı ayında Azerbaycan %4, Türkiye %24 ve Irak %9 payla bölgeden en çok ihracat yapılan destinasyonlar oldu' diye konuştu.

Neriman ayrıca bölgeye ithalat değerinin 28.5 milyon dolar olarak, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 2.1 milyon dolar düşüş kaydettiğini belirtti.

Aras Serbest Bölgesi, İran'ın Azerbaycan sınırında yer alan Doğu Azerbaycan ilinin kuzeybatı kısmında Nahçıvan ve Ermenistan'ın yakınlığında yer alıyor.