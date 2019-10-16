Hürmüz’da seyahat zamanı; Gizemli adada seyir mevsimi

Keşm Adası'nın yakınlarıda Hürmüz Adası bulunmaktadır. Kırmızı topraklı adanın yaşı 600 milyon yıl öncesine dayanıyor.

Nasıl gidelim?

Adaya ulaşmak çok kolay, çünkü İran’ın farklı bölgelerinden Bender Abbas’a hem tren hem uçak var. Bender Abbas'tan Hürmüz'e tekne ile 5 dakikada ulaşabilirsiniz.

Hürmüz topraktan, kayadan ve kumsaldan oluşan sıradan bir ada değil! Hürmüz kayalara, dağlara ve koridorlara, kırmızı, turuncu, beyaz ve sarıya kadar renklerle doludur ve aralarında rüzgâr esintileri arasında yürüdüğünüzde, farklı olduğu gizemli bir adaya benzer.

Nerede kalalım؟

Hürmüz'de ne alışveriş merkezi var ne de otel! Orada hiçbir şeye dokunulmamış. Zaten Hürmüz'ün de en parlak avantajı bu dokunulmamıșlığı ve şehir hayatının elemanlarının bulunmaması. Hürmüz'e gittiğinizde ya yerel evlerde ya da yıldızlarla dolu göğün altında konaklamalısınız.

Yerel halkın evine giderseniz, gezinin ilgi çekici olay yerlerinden biri olan yerel ekmeği alın.

Keşm'in yolunda Hürmüz Adası'na giden güzergah boyunca sarı, beyaz ve kırmızı dağlar görünmektedir. Bu dağların arasında, yenilebilir toprakları olan kırmızımsı renkli bir dağ var! Yerliler kırmızı toprağı "Surâg" adlı bir yemeği hazırlarken baharat olarak kullanırlar. Bu toprakla balık ve ekmek pişirilir, turşu, reçel ve sonlarda kullanılır.

Gün boyunca üç tekerlekli motorlarla adanın dört bir yanını gezebilirsiniz. Tuz tanrıçası, Portekiz kalesi, heykeller deresi, gezilebilir yerlerdir. Heykeller derinden yüksekliği sizi hayran bırakan bir yamaca ulaşabilirsiniz.

Burası ünlü "Hürmüz Adası"dır. Bu yamaçtan ufalamıș gemilerin gidiş gelişlerini seyredebilirsiniz.

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