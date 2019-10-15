Laricani: AB, nükleer anlaşma ile ilgili adım atmamıştır

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Parlamentolararası Birliği 141. Toplantısı sırasında Sırbistan Başbakanı Ana Bernabiç ile görüşen Laricani, Avrupa’nın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesindeki işlevsizliğini eleştirerek, ‘’Amerika bir çok konuda zorba davranmakta ve İran buna tepki göstermektedir fakat AB nükleer anlaşma ile ilgili temel bir adım atmamıştır. ‘’ dedi.

Laricani görüşmede iki ülke ekonomik ilişkileri, bilimsel, kültürel ve turizm alanında işbirliğinin artması ve ortak komisyon oluşturması gereğine vurgu yaptı.

Laricani, iki ülke arasındaki mevcut anlaşmaların uygulanmasını istedi.

Başbakan Bernabiç de ülkesinin tüm alanlarda İran ile işbirliği yapmak istediğini belirterek, İran’ın ambargolar karşısındaki gücünün takdire şayan olduğunu ve bu yönde İran’a yapabilecekleri yardımları yapacaklarını söyledi.

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2012