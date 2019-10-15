Laricani: Bölgedeki kargaşanın sebebi Amerika’dır

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Parlamentolararası Birliği 141. Toplantısı sırasında Avusturya Meclis Başkanı İngo Ape ile görüşen Laricani, bölgedeki durumun kritik olduğunu belirterek, bu durumun yaratıcısının kim olduğuna bakılması gerektiğini söyledi.

Laricani, IŞİD’i kim yarattığı sorusunu yönelterek, ABD eski dışişleri bakanı Bayan Klinton’un açık beyanına göre IŞİD’in yaratıcısının Amerika olduğunu belirterek, Amerika’nın IŞİD’i araç olarak kullanmak istediğini fakat kendisinin de bunun elinden kaldığını söyledi.

İran’ın Suudilerle sorunları çözmeye karşı olmadığını ifade eden Laricani, Amerika’nın buna izin vermediğini zira menfaatinin çatışmaların olmasına bağlı olduğunu söyledi.

Avusturya’nın meselelere ılımlı yaklaştığını ifade eden Laricani, gelişen siyasi ilişkilerin yanında ticari, bilimsel ve kültürel ilişkilerin de gelişmesini istedi.

Ape de İran’ın Ortadoğu bölgesinde istikrar unsuru olduğunu belirterek, diyalogun tüm yollardan öncelikli olduğunu söyledi.

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2012