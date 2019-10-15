15 Eki 2019 20:30
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İran filmi, İzmir Kısa Film Festivalinde

İran filmi, İzmir Kısa Film Festivalinde

Tahran, IRNA- ‘’Ben oyuncu değilim’’ isimli İran kısa metrajlı filmi İzmir Kısa Film Festivalinde yarışacaktır.

Evsiz ve uyuşturucu bağımlısı kadınlarla ilgili filmin yönetmen ve senaryo yazarı Ali Celali’dir.

İzmir Kısa Film Festivali 4-10 Kasım tarihlerinde düzenlenecektir.

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2012

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