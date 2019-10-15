İran filmi, İzmir Kısa Film Festivalinde

Evsiz ve uyuşturucu bağımlısı kadınlarla ilgili filmin yönetmen ve senaryo yazarı Ali Celali’dir.
İzmir Kısa Film Festivali 4-10 Kasım tarihlerinde düzenlenecektir.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
Tahran, IRNA- ‘’Ben oyuncu değilim’’ isimli İran kısa metrajlı filmi İzmir Kısa Film Festivalinde yarışacaktır.
Evsiz ve uyuşturucu bağımlısı kadınlarla ilgili filmin yönetmen ve senaryo yazarı Ali Celali’dir.
İzmir Kısa Film Festivali 4-10 Kasım tarihlerinde düzenlenecektir.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
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