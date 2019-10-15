Katar: İran ile sorunumuz yoktur

Doha Güvenlik Konferansı 2019’da konuşan Al-i Sani ülkesine aleyhine 20197 yılından bu yana uygulanan ambargolarda İran’ın her zaman Doha’ya yardımcı olduğunu söyledi.

Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır 5 Haziran 2017’den bu yana Katar’ı terörizmi desteklemekle suçlayarak bu ülke ile ilişkilerini keserek deniz, hava ve kara sınırlarını kapattılar.

Katar Dışişleri Bakanı İran-ABD ilişkileri ve ülkesinin iki taraf arasında arabulucu olması ile ilgili, ‘’Biz iki ülke arasında arabulucu değiliz fakat iki taraf arasında diğer bölge ülkelerini de etkileyecek bir çatışma çıkmamasından emin olmak istiyoruz. ‘’ dedi.

Al-i Sani ülkesinin Mısır İhvan hareketine ve terörist El Nüsra’ya destek destek vermediğini ülkesinin sadece Mısır eski Cumhurbaşkanı Mursi’ye destek verdiğini söyledi.

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2012