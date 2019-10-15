İran’ın güneydoğusunda 2 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

General Kanberi, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu kaçakçılarından 2 ton 766 kg uyuşturucu maddenini ele geçirildiğini bildirdi.

General Kanberi, Sistan ve Beluçistan'a bağlı İranşehr ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleşen uyuşturucu ile mücadele operasyonları kapsamında 2 ton 766 kg uyuşturucu maddenin ele geçirildiği aktarıldı.

Sistan Beluçistan İl Kolluk Kuvvetleri Komutanı ayrıca, uyuşturucu kaçakçılarından ele geçirilen 2 ton 766 kg uyuşturucu maddelerinin 2 ton 610 kg 250 gramının afyon, 156 kg 700 gramının esrar olduğunu ve kaçakçılardan 3 kalaşnikof, 30 top bıçağı ve el bombablarının ele geçirildiğini bildirdi.

İran'ın Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan ilinde yaklaşık her ay büyük miktarda uyuşturucu, polis ekipleri tarafından ele geçirilmektedir.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

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