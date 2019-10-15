İran şifalı bitkilerin üretim ve ihracat merkezlerinden biridir

İran'ın farklı bölgelerinde 8400 şifalı bitki türü bulunmaktadır.

Küresel istatistiklere göre, dünya genelinde şifalı bitki ticareti 107 milyar doların üzerindedir. Şifalı bitkilerin ve geleneksel tıbbın tıp bilimindeki önemi göz önüne alındığında, bu rakamın 2025 yılına kadar 450 milyar doların üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

İran'daki ilgili makamlarca yayınlanan verilere göre, yılın ilk yarısında İran şifalı bitki ihracat değeri, geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artış göstererek 100 milyon dolar civarında gerçekleşmiştir.

İran şifalı bitki ihracat türleri çok çeşitlidir ve çoğunlukla Fars Körfezi ve çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir.

Son 6 ay boyunca İran'ın farklı bölgelerinden farklı türlerde 1500 ton şifalı bitki hasadı yapıldı.

Geleneksel ve şifalı bitki satış merkezi İran'da iyi bir durumda ve şifalı bitkilere ilgi gösteren yabanci turistler, İran'a özgü bu baharat ve birkilerin müşterileri arasındadır.