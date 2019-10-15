İran petrol tankerine düzenlenen saldırı, bir veya birkaç ülke tarafından yapılmıştır

Bir telebizyon kanalına mülakat veren Zarif yaptığı açıklamada, 'Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda, Sabiti'ye yönelik saldırı bir veya birkaç ülkenin işidir. Tabi incelemelerimize devam ediyoruz, ancak kesin ve somut bilgiler elde edinceye kadar hiçbir ülkeyi suçlamayacağız' değerlendirmesinde bulundu.

Zarif'in belirttiğine göre, Sabiti'ye yapılan saldırı, karmaşık bir eylem olarak hükümetlerce yapılmıştır.

11 Ekim günü Sabiti isimli İran petrol tankeri, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında seyir halindeyken, saldırıya uğradı. Sabiti halihazırda Fars Körfezi sularına doğru hareket etmekte ve 10 gün içinde bu körfeze ulaşacak.