15 Eki 2019 12:22
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News Code: 83518309
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Dışişleri Bakanı Zarif:

İran petrol tankerine düzenlenen saldırı, bir veya birkaç ülke tarafından yapılmıştır

İran petrol tankerine düzenlenen saldırı, bir veya birkaç ülke tarafından yapılmıştır

Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, birkaç gün önce Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'ın Cidde açıklarında saldırıya maruz kalan Sabiti isimli İran'a ait petrol tankerine yönelik saldırının hükümetler tarafından düzenlendiğini belirterek, 'Edindiğimiz bilgilere göre, petrol tankerimize yapılan saldırı, bir veya birkaç ülkece yapılmıştır' dedi.

Bir telebizyon kanalına mülakat veren Zarif yaptığı açıklamada, 'Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda, Sabiti'ye yönelik saldırı bir veya birkaç ülkenin işidir. Tabi incelemelerimize devam ediyoruz, ancak kesin ve somut bilgiler elde edinceye kadar hiçbir ülkeyi suçlamayacağız' değerlendirmesinde bulundu.

Zarif'in belirttiğine göre, Sabiti'ye yapılan saldırı, karmaşık bir eylem olarak hükümetlerce yapılmıştır.

11 Ekim günü Sabiti isimli İran petrol tankeri, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında seyir halindeyken, saldırıya uğradı. Sabiti halihazırda Fars Körfezi sularına doğru hareket etmekte ve 10 gün içinde bu körfeze ulaşacak.

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