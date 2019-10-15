İran ve Rusya arasında ciddi bir güven kuruldu

Sırbistan'ın başkentş Belgrad'da düzenlenen Dünya Parlamentolararası Birliği 141. Toplantısı sırasında Rusya Federasyon Konseyi Başkanı ile görüşen Laricani, ‘İran ile Rusya arasındaki görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildi’ diye konuştu.

İslami Şura Meclis Başkanı, iki ülke arasında ciddi güven kurulduğuna değinerek, ‘Trump'ın uluslararası sahnedeki anomalileri göz önüne alındığında, dünya liderlerinin Trump'ın bazı anormalliklerini iyileştirmek için birbirlerine güvenmeleri gerekir’ diye belirtti.

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matvienko da bu görüşmede yaptığı açıklamada, ‘Rusya nükleer anlaşmayı bozmaya karşı çıkıyor, çünkü çok fazla hasara yol açıyor’ ifadesini kullandı

Rusya’nın duruşunun açıkça ABD’ye iletildiğini kaydeden Matvienko, ’İran, bir çözümün oluşturulmasında ve Suriye'ye barış ve ateşkes sağlanmasında çok etkili bir rol oynadı, bu yüzden çabaları için İran'a teşekkür ediyoruz’ dedi.

Matvienko ayrıca, İran ile Rusya arasındaki ticari ilişkileri geliştirmesi yollarını incelediklerini bildirdi.

İran İslami Şura Meclis Başkanı Laricani, 141. Uluslararası Parlamentolararası Birliğı Toplantısı'na (IPU) katılmak üzere Pazar günü Belgrad'ın başkenti Belgrad'a ulaştı.

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