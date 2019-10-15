İlaç yaptırımı, insanlığa karşı suçtur

Başkent Tahran'da düzenlenen Doğu Akdeniz Sağlık Bakanları Toplantısı açılış törenine konuşmacı olarak katılan İran Sağlık Bakanı Said Nemeki burada yaptığı açıklamada, 'Bu toplantıda hazır bulunan Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri'nden ekonomik savaşın zirvede olduğu bugünlerde tedavi hizmetlerini yükseltmeye çalışan İran'ı ABD'nin tek taraflı eylemlerine karşı savunmasını bekliyoruz' diye konuştu.

İran'ın sağlık ve tedavi alanındaki başarılı deneyimlerini diğer ülkelere aktarmaya hazır olduğunu altını çizen Sağlık Bakanı Nemeki, 'Kuşkusuz bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve halkın sağlığına yönelik hasarların azaltılmasının yolu, bölge ülkelerinin deneyimlerini aktarması ve koordinasyonu ile Dünya Sağlık Örgütü'nün desteğinden geçiyor ve biz İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri olarak, bu alandaki taahhütlerimize bağlıyız' değerlendirmesinde bulundu.

Nemeki konuşmasının sonunda, 'İran İslam Cumhuriyeti, tüm taahhütlerine ve Dünya Sağlık Örgütü ile BM'nin kapsamlı sağlık sigortası ile ilgili kararlarına bağlılığını belirtmektedir.'