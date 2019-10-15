Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'nin İran'a karşı yaptırımları, insanlığa karşı suçtur

Doğu Akdeniz Sağlık Bakanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesini eleştirerek, 'Bu anlaşmadan çekilmek, bu ülke için bir rezalettir. Bu ülkenin diğer ülkelere gıda ve ilaç yaptırımı uygulaması, bu rezaleti arttırıyor' değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin eylemlerinin ekonomik terör olduğunun altını çizen Ruhani, 'Tabi bu, İran halkının diz çöktüğü anlamına gelmez' ifadesini kullandı.

ABD'nin eşi görülmemiş ve insafsızca yaptırımlarına rağmen, İran'lı bilim adamları, araştırmacılar, iş adamları ve üreticilerinin çabalarını ikiye katlayarak, tam bağımsızlık yolunda ilerlediklerine dikakti çeken Ruhani, 'Halihazırda İran'on ihtiyaç duyduğu ilaçların yüzde 95'inden fazlası, ülke içinde üretilmektedir' diye ekledi.

Doğu Akdeniz Sağlık Bakanları Toplantısı, bugün İran'ın başkenti Tahran'da düzenlendi.