İran ilk sağlık hizmetleri açısından bölgede öncü konumda

İRNA muhabirine konuşan Dünya Sağlık Örgütü İran Temsilcisi Christopher Hamelman, İran Sağlık Bakanlığı Uluslararası İş Birliği Dairesi Genel Müdürü Muhsin Esedi Lari ile görüşmesinde yaptığı açıklamada, 'Geçtiğimiz bir buçuk yılda İran Sağlık Bakanlığı ile yakından iş birliği yaptık. ABD'nin İran'a karşı uyguladığo yaptırımlardan önce halk, sağlıkla ilgili masraflarını kısmaya gitti. Ancak İran direnç yönünden çok güçlenmiş ve ilaç üretiminde büyük imkan ve güç kazanmıştır' ifadesine yer verdi.

İran'ın çeşitli bölgelerinde sağlık durumunu incelediklerine değinen Hamelman, bazı bölgelerin uzak ve mahrum bölgeler olmasına karşın, birçok bölge ve ilin modern ve güncel teçhizatı bulundurduklarını kaydetti.

İran Sağlık Bakanlığı Uluslararası İş Birliği Dairesi Genel Müdürü Muhsin Esedi Lari de bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'İran sağlıkla ilgili ilk bakım ve hizmetler konusunda bölgede başat ülkeler arasında yer alıyor' dedi.