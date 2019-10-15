Çabahar Limanı büyük gemileri barındırabilir

Hindistan, Afganistan ve İran arasında imzalanan Çabahar Anlaşması'na değinen Rastad, 'Çabahar limanının artısı, bir yandan Hint Okyanusu'nun kıyı ülkelerini, Doğu Afrika ülkelerini, bazı Arap adalarını, Afganistan ve Orta Asya'yı, diğer yandan da Afganistan ve Orta Asya'yı kapsayan bölgedeki geniş pazar olmasıdır” ifadesini kullandı.

“Chabahar limanı, Yapım-İletim-Kontrol Anlaşması kapsamında uluslararası bir işletmeciyi çekebildiğimiz ilk limandır” diyen Rastad, “İlk aşamada altyapı oluşturulması ve Chabahar Limanının gelişiminin ikinci aşamasının bir parçası olarak, liman zaten yıl boyunca liman hizmeti sunabildi” diye ekledi.