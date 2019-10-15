İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB), Filistin halkının sesi olmalı

Sırbistan'ın başkentş Belgrad'da düzenlenen Dünya Parlamentolararası Birliği 141. Toplantısı sırasında İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Genel Sekreteri Muhammed Hurayçi Nias ile bir araya gelen Laricani, ' İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin (İSİPAB) komitelerinin kurulması takdirde, bu birlik somut sonuçlar elde edecek ve bu birliğin tüm kapasitelerini kullanmamız gerekiyor. Aslında ülkeler, bir mekanizma planlamalı ve birbirinin ekonomik kapasitelerinden yararlanmalıdır' diye konuştu.

İslami ülkeler arasında ekonomik bağların güçlenmesi halinde siyasi karmaşıklıkların üzerinde de olumlu etki bırakacağına dikkati çeken İranlı yetkili, 'Böylece düşmanlık ve rekabetler, ortaklık ve iş birliğine dönüşür. Tabi İslam dünyasında bazı sorunlar kolaylıkla çözülmez, çünkü cahiller buna müsaade etmez, ancak iş birliği ve diyalog yolunu tutup takip etmemiz gerek' diye ekledi.