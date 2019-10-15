Trump'ın davranışları, halklar arasındaki dostluğu etkilememelidir

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Parlamentolararası Birliği 141. Toplantısı sırasında Güney Afrika Parlamento Başkanı Baleka Mbete ile bir araya gelen İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, Güney Afrika'nın Afrika coğrafyasında öncü ve etkili bir güç olduğuna işaret ederek, bu ülkenin özellikle Filistin meselesi olmak üzere politik alanlardaki duruşundan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Sırbistan ziyaretinin kazanımlarından birinin Güney Afrika Parlamento Başkanı ile tanışma olduğunun altını çizen Laricani, 'Sizin Filistin konusundali sorumluluk duygunuz, çok değerlidir' diye konuştu.

Güney Afrika Parlamento Başkanı Mbete de bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'Güney Afrika'nın Filistin'le ilgili duruşu asla değişmeyecektir. Öte yandan Libya ve Suriye halkı da kurban edilmektedir' dedi.

Güney Afrika ile İran arasındaki ilişkilerin artması çağrısında bulunan Mbete, 'İki ülke milletvekilleri birbiri ile iletişim halinde olmaları durumunda, ticari ilişkiler gelişebilir' diye belirtti.