Doğu Perinçek: Türkiye, Suriye ve Irak orduları ortak harekat merkezi kurmalı

Perinçek, Türkiye için tarihî bir fırsat doğduğunu belirterek, ‘’Güvenli Bölge hedefi, PKK’yı bitirmiyor, PKK terör örgütünü 30-40 km güneye sürüyor. PKK, bu kez de Güvenli Bölgenin güneyinde varlığını sürdürecektir. Oysa bugün önümüzde öyle bir olanak durmaktadır ki, Türkiye PKK’yı imha ederek tarihî bir zafer kazanabilir ve terör sorununu köklü olarak çözebilir.’’ dedi.

Perinçek,’’ PKK’nın bitirilmesi için Suriye başta olmak üzere İran, Irak ve Rusya ile işbirliği gerekiyor. Bu ülkeler, en başta Suriye Türkiye ile işbirliğine hazırdır. ‘’ dedi.

Perinçek, ‘’ Suriye devleti, 14 Eylül 2019 günü genel af ilan etti. Böylece Türkiye hükümetinin denetimi altında bulunan Suriyeli örgütlerin silah bırakmaları için uygun ortam sağlanmıştır. Daha önemlisi Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, 16 Eylül 2019 günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne yolladığı mektupta PKK, YPG, YDP, SDG’nin ABD ve İsrail güdümündeki terör örgütleri olduğunu bildirmiş, Suriye devletinin bu örgütleri temizleme kararlılığını vurgulamıştır. Suriye Ordusunun bu amaçla askerî harekâtlara başladığı ve Haseki’yi terör örgütlerinden kurtardığı gelen haberler arasındadır. ‘’ dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı, ‘’Türkiye-Suriye işbirliği, PKK’nın teslim olmasını sağlar. Suriye ile işbirliği, Rusya, İran ve Irak ile işbirliği anlamına da geliyor. 2017 yılı Eylül ayında ABD ve İsrail’in Barzani marifetiyle tezgâhladıkları sözde Kürdistan referandumunu bozguna uğratan bölge dayanışması koşulları bugün çok daha elverişlidir. O durumda Kandil’deki PKK yönetimi için beyaz bayrak çekmek dışında bir çare yoktur.’’ ifadesini kullandı.

Perinçek, ‘’ABD ve PKK’nın DEAŞ suçlularını meydana salma tehditlerini boşa çıkaracak çözüm de Suriye ile işbirliğindedir. Türkiye – Suriye – Irak işbirliği, PKK’yı teslim almak yanında DEAŞ sorununu da köklü olarak çözer ve ABD ile İsrail’e en küçük olanak tanımaz. ‘’ dedi.

Perinçek, ‘’ Suriye ile birlikte PKK’yı ve diğer terör örgütlerini bitirme olanağı varken, Türkiye’yi Suriye ile karşı karşıya getirecek durumlara açmak, hem iç cepheyi zayıflatır, hem de müttefiklerimiz arasında güvensizliklere neden olur. ‘’ dedi.

Güvenli Bölge fikri ile ilgili sorular yönelten Perinçek, bu bölgenin bir çok sorunu barındıracağını belirterek, ‘’ Güvenli Bölgede hangi devletin egemenliği olacak? Güvenli Bölgede hangi devletin silahlı gücü yaptırım gücü olacak? Güvenli Bölgede hangi devletin hukuku geçerli olacak? Ekonomik faaliyet, alış veriş, ticaret, hangi devletin Ticaret ve Borçlar Hukukuna göre yapılacak? Suç işleyenler, hangi devletin Ceza Hukukuna göre yargılanacak? Güvenli bölgede hangi devletin mahkemeleri yargılama yapacak? Sayın Cumhurbaşkanı güvenli bölgede milyonlarca insana konut yapılacağını söylüyor. Peki hangi devletin mülkiyet hukukuna göre tapular verilecek? ‘’ sorularını sordu.

‘’Güvenli Bölge hedefi, dostlarımızı bizden uzaklaştırıyor, bizi yalnızlaştırıyor ve karşı güçlere fırsat ve cüret veriyor’’ diyen Perinçek, ‘’ Türkiye ile Rusya ve İran arasında daha şimdiden güvensizlikler ve kuşkular yaratan Güvenli Bölge, nasıl sürdürülebilecek? ‘’ diye sordu.

Türkiye Hükümetinin silahlı güç kullanma kararlılığına değinen Perinçek, ‘’ Bunun için devletimizin Suriye ile 1998 yılında Adana Mutabakatıyla açtığı yolda ilerlemek ve Batı Asya ülkeleriyle ortak başarı modelini izlemek, bizi kesin zafere götürecek biricik çözümdür. Türk Ordusunu veya Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komutası altındaki güçleri Suriye Devleti ordusuyla karşı karşıya getirecek girişimlerden kesinlikle uzak durulmalıdır. Bir kez daha Rus uçağı düşürmek, ilk olaydakinden çok daha ağır sonuçlar doğurur. Suriye, Irak ile ortak askerî harekât için Ortak Harekât Merkezi oluşturulmalıdır.’’ ifadesini kullandı.

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2012