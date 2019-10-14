14 Eki 2019 21:26
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News Code: 83517604
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Nemeki: Amerika, İran’da uluslararası toplantı düzenlenmesine engel oluşturuyor

Nemeki: Amerika, İran’da uluslararası toplantı düzenlenmesine engel oluşturuyor

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Said Nemeki, Amerika’nın İran’da uluslararası toplantılar düzenlenmesine engeller çıkarmaya çalıştığını fakat Doğu Akdeniz Bölgesi Sağlık Bakanlarının Tahran’da toplanmasının İran için bir başarı olduğunu söyledi.

Nemeki yaptığı açıklamada toplantıda Amerika ambargosu sonucunda İran halkının ilaç ve tıbbi malzemeye ulaşmasındaki zorlukların da gündeme geleceğini söyledi.

Nemeki, sağlık sistemi ve tedaviyi yaygınlaştırmak için ‘’Her ev bir sağlık merkezi’’ Sloganı ile ailelerden 20 milyon kişinin eğitileceğini ve temel sağlık bilgileri verileceğini söyledi.

Tansiyon kontrolü ile yaptıkları kampanyaya değinen Nemeki, bu kampanyanın dünya çağında olumlu yansımaları olduğunu ve bu kampanyanın genel hatları ile diğer ülkelerin de kullanımı için sunulacağını söyledi.

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2012

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