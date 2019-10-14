Nemeki: Amerika, İran’da uluslararası toplantı düzenlenmesine engel oluşturuyor

Nemeki yaptığı açıklamada toplantıda Amerika ambargosu sonucunda İran halkının ilaç ve tıbbi malzemeye ulaşmasındaki zorlukların da gündeme geleceğini söyledi.

Nemeki, sağlık sistemi ve tedaviyi yaygınlaştırmak için ‘’Her ev bir sağlık merkezi’’ Sloganı ile ailelerden 20 milyon kişinin eğitileceğini ve temel sağlık bilgileri verileceğini söyledi.

Tansiyon kontrolü ile yaptıkları kampanyaya değinen Nemeki, bu kampanyanın dünya çağında olumlu yansımaları olduğunu ve bu kampanyanın genel hatları ile diğer ülkelerin de kullanımı için sunulacağını söyledi.

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2012