Laricani: Amerikan yönetimi zorbalıkla uluslararası kuralları çiğnemekte

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Parlamentolar arası Birliği 141. Toplantısında bir konuşma yapan Laricani, günümüzde uluslararası hukuk, çoğulculuk ve insan haklarının ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Mevcut ciddi sorunlardan birinin tek taraflı ambargoların kullanımı olduğunu ifade eden Laricani, bunun uluslararası kurallar ve taahhütlerin ciddi zedelenmesine sebep olduğunu belirtti.

Laricani, Amerika’nın zorba politikasına örnek olarak nükleer anlaşmadan çekilmesine vererek, Washington’un anlaşmadan çekilmekle kalmadığını İran aleyhine ekonomik terörizm uyguladığını ve diğer ülkeleri de buna uymaya mecbur etmeye çalıştığını söyledi.

Amerikan yetkililerinin açık şekilde IŞİD’i yarattıkları itiraflarına değinen Laricani, IŞİD’in Suriye ve Irak halklarına büyük zararlar verdiğini İran’ın bu ülkelerin hükümetleri ile onlara IŞİD ile mücadelede yardım ettiğini fakat esas sorunun neden IŞİD’in esas yaratıcısının cezalandırmaması olduğunu söyledi.

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2012