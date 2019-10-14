Ruhani: Türkiye’nin Kuzey Suriye ile ilgili kaygılarını anlıyoruz

Ruhani düzenlediği basın toplantısında Suriye- Türkiye sınırlarındaki olaylarla ilgili olarak, ‘’Bugün Suriye’de bölge için iyi olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Hepimiz Astana sürecinin korunması için çalışmalıyız, İran- Rusya ve Türkiye bu sürecin korunması için çaba sarf etmeliler. ‘’ dedi.

Ruhani, ‘’Türkiye’nin Kuzey Suriye ile kaygıları vardır, Türkiye’nin kaygılarını anlayabiliriz fakat bir Türkiye’nin bu kaygılarını giderdiği yolu beğenmiyoruz ve sonuçlarından kaygılıyız. ‘’ dedi.

Ruhani tüm ekonomik rakamlar ve istatistiklerin İran ekonomisinin gelişme yönünde istikrarlı şekilde ilerlediğini gösterdiğini belirterek, İran ekonomisinin geçen seneki gelişmesinin negatif olduğunu fakat bu senin ilk 6 ayındaki tahminlerin gelişmenin pozitif yönde olduğunu gösterdiğini ifade etti.

İran’ın ithalat ve ihracat konularında bir önceki yıla göre daha iyi şartlarda olduğunu ifade eden Ruhani, son aylarda döviz kurlarındaki sebatın da ekonominin iyi göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Ruhani, ‘’Bugün kesin bir şekilde ekonomik ve siyasi alanda hezimete uğramadığımızı ve kriz şartlarını geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. ‘’ dedi.

IR9 Santrifüjler yakında faal duruma gelecektir

Ruhani, basın toplantısının bir bölümünde, Amerika’nın Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çıkmasına işaretle İran’ın son aylarda 3 taahhüdünü azaltmasına işaretle, ‘’İran yakında IR9 Santrifüjlerine gaz vermeye başlayarak barışık nükleer araştırmalarında yeni aşamaya gelecektir. ‘’ dedi.

Komşularla dostane ilişkiler istiyoruz

Ruhani, Pakistan Başbakanı İmran Han’ın Tahran’a yaptığı ziyaret ve kendisinin İran- Arabistan arasındaki arabuluculuk faaliyetleri ile ilgili, ‘’İmran Han’ın Tahran ziyaretinin amaçlarından biri bölgesel konularda görüşmelerdir. İmran Han yarın Arabistan’ı ziyaret edecektir ve bu ziyaret öncesi İran görüşlerini almak istiyordu. Yemen konusu İran-Arabistan ilişkilerinde önemli bir konudur ve Yemen konusu çözüldüğünde iki ülke ilişkilerinde esas düğüm açılacaktır. Biz her zaman komşularımızla dostane ilişkiler peşinde olduk. ‘’ dedi.

Ruhani, Irak’ın da İran-Arabistan sorunları için çaba harcadığını ve harcamakta olduğunu belirterek, sorunların diyalog ile çözümü için İran’ın bir sorunu olmadığını söyledi.

İran-BAE ilişkileri eskisinden daha iyidir

Ruhani, Tahran’ı son zamanlarda üst düzey bir BAE heyeti ziyaret ettiğini teyit ederek, iki ülke arasından heyetler mübadele edildiğini ve İran ile BAE ilişkilerinin geçmişten daha iyi olduğunu ve ilişkilerin iyileşmeye doğru ilerlediğini söyledi.

İran milleti menfaatlerinin temin edildiği her toplantıya katılırım

Ruhani, ‘’Ne zaman İran milletinin menfaatlerinin bir toplantı veya oturumda temin edildiğini temin edileceğinden emin olursam bu oturuma katılmaya hazırım, hatta benim bu oturuma gitmekle kurban olacağım gündemde olsa bile bu benim için onur olacaktır. ‘’ dedi.

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2012