İranlı satranççı Hindistanlı satranç büyükustasına karşı zafer kazandı

İsviçre'de düzenlenen Büyük Satranç Yarışmaları'nda rakipleri ile karşılaşan Perham Maksudlu, Vidit isimli Hindistanlı satranç oyuncusunu yenerek, iyi bir performans sergiledi.

İran satranç tarihinde İranlı satranççılar bugüne kadar sadece 9 satranç büyükustasını yenmeyi başarmıştır.

Bu, Maksudlu'nun bu yarışmalarda kazandığı üçüncü zaferdir. Maksudlu Hindistanlı büyükustadan önce İspanyol ve Ukraynalı satranççıları yenmeyi başardı.

42 ülkeden 154 satranççının katılımıyla İsviçre'de düzenlenen Büyük Satranç Yarışmaları'nda dünyanın en önde gelen satranççıları birbiri ile yarışıyor.