İran filmi ‘Turuncu Günler’ İsveç'te düzenlenen Yari İran Film Festivali'nin en iyi film ödülünü aldı

İsveç'te düzenlenen 19.Yari İran Film Festivali, İran dışındaki en eski İran film festivali olmanın yanı sıra, Eylül ayında her yıl düzenlenen Avrupa'nın en büyük İran film festivalidir ve seçilen sinema biletlerinin satışından elde edilen gelir, İran'daki yetimlere destek olmak için harcanmaktadır.

'Turuncu Günler' adlı film, geçen yıl 15-25 Kasım tarihleri arasında Almanya'nın Mannheim kentinde düzenlen 67. Mannheim Film Festivali'nden 3 ödül kazanmıştır.

'Turuncu Günler' daha önce de 43. Toronto Film Festivali'nin buluş dalı'nda, 19. Calgary Film Festivali, 14. Zürih Film Festivali ana yarışma dalı, 42. Sao Paulo Film Festivali'nin ana yarışma dalı ve Polonya Tofifest Film Festivali gibi birçok uluslararası film etkinliğinde vizyona girmiştir.



Areş Lahuti'nin ilk sinema filmi sayılan 'Turuncu Günler'de, mevsimlik işçilerin istihdamı için aracı olan 45 yaşında bir kadının hikayesi anlatılıyor.



Hediye Tahrani, Ali Musaffa, Mehran Ahmedi, Alirıza Üstadi, Jila Şahi, Rüya Hüseyni, Sedef Asgeri, Leyli Ferhatpur, Ekrem Alemdar, Emin Gülistane ve Siyamek Edib filmde rol aldı.



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