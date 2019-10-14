İran'dan 70 milyon ton petrol dışı ihracatı

İRNA muhabirine Irak sınırındaki Çezzabe Sınır Kapısı'nda açıklamalarda bulunan İran Gümrük Genel Müdürü Mehdi Mireşrefi, bu yılın ilk altı ayındaki ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 arttığını açıkladı.

İran'a bu yılın ilk yarısında 16 milyon don mal ithalatı yapıldığına işaret eden Mireşrefi, ithalat rakamının 21.3 milyar dolar olduğunu belirtti.

İran'ın yaptırımlardan dolayı sınırlama ve zorluklarla karşı karşıya kaldığını iddia edenlerin iddialarının doğru olmadığını altını çizen İranlı yetkili, 'ABD'nin ekonomik terörüne ve bütün baskılara rağmen bu kadar ihracat gerçekleştirmemiz aslında bir başarı' diye konuştu.