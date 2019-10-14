İran ve Katar ticari ilişkilerin gelişmesi için büyük adımlar attı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Parlamentolararası Birliği 141. Toplantısı sırasında Katarlı mevkidaşı Ahmed Al Mahmud ile görüşen Laricani, 'bölgedeki kritik ve hassas durum ve koşullara rağmen, diğer ülkeler bölge işlerine müdahale ediyor. Bölgede hala bir kriz var ve bu yüzden bu krizleri çözmeye çalışmalıyız” dedi.

Bölgesel sorunlara çözümün siyasi olduğunu ve askeri olmadığını belirren İranlı yetkili, Suriye’de askeri harekatın yalnızca Suriye halkına zarar vereceğini açıkladı.

İran İslami Şura Meclis Başkanı Laricani, 141. Uluslararası Parlamentolararası Birliğı Toplantısı'na (IPU) katılmak üzere Pazar günü Belgrad'ın başkenti Belgrad'a ulaştı.

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