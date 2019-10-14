14 Eki 2019 12:37
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News Code: 83516851
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İran'da yenilenebilir enerji üretm kapasitesi iki kat arttı

İran'da yenilenebilir enerji üretm kapasitesi iki kat arttı

Tahran, IRNA- İran Enerji Bakan Yardımcısı, ülkede yenilenebilir enerji santrallerinin mevcut kapasitesinin 841 megavat olduğunu belirterek, bu kapasitenin geçtiğimiz yıla oranla iki kat arttığını açıkladı.

Önümüzdeki on ay içinde İran'ın yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin 1000 megavata çıkacağına değinen Enerji Bakan Yardımcısı Hümayun Hairi, 'Enerji Bakanlığı olarak Ruhani hükümetinin sonuna kadar (önümüzdeki bir buçuk yıl içinde) İran'da yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin 4 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz' diye konuştu.

İran'ın devasa fosil yakıt ve enerji kaynaklarına sahip olmakla birlikte, yenilenebilir enerji alanında da iyi bir potansiyel taşıdığının altını çizen İranlı yetkili, 'Rüzgar türbinleri aracılığıyla 60 bin megavat elektrik ve güneş santralleri yoluyla 150 bin megavat elektrikl üretim imkanına sahibiz' değerlendirmesinde bulundu.

İran çeşitli yenilenebilir enerji konusunda iyi potansiyelleri ile bu tür enerjilerin gelişme ve büyümesi konusunda uygun ve elverişli bir ülke olarak görülüyor.

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