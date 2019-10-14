Yağmur Senin İçin Yağıyor isimli kısa film, ABD'de vizyona girecek

ABD'de düzenlenecek Uluslararası Golden Picture Film Festivali'nde seyirci ile buluşarak, uluslararası arenada beşinci defa varlık gösteren Yağmur Senin İçin Yağıyor, bu festivalin jüri heyetinin Ekim 2019'dan en iyi film olarak seçilmeyi başardı.

Yağmur Senin İçin Yağıyor daha önce Londra'da düzenlenen The Lift-Off Sessions Festivali, Çin YVE Film Festivali, İtalya Floreansa Film Ödülleri ve Brezilya'da düzenlenen Alter do Chao Film Festivali'ne katılarak diğer filmlerle yarıştı.

Yağmur Senin İçin Yağıyor hikayesi şu şekildedir:

Bu sarı yaprakların dallardan düşmesi, sonbahardan dolayı değildir. Bu sokaktan geçmen gerekiyor ve onlar yolunu düzleştirmek için birbirini sollamaya çalışıyor. Serçeler alışkanlıktan dolayı ötmez, onlar sana hoş geldin demek için koro halinde alıştırma yapıyor.