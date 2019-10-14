İranlı genç mucitler dünya yarışmalarında parladı

İbn-i Sina Öğrenci Ulusal Festivali Bilim Sekreteri Mehdi Reşidiyan, bu yarışmalarda dereceye giren ve madalya kazanan öğrencilerin takdir edildiği törende yaptığı konuşmada, 2019 Londra İcatlar Yarışması'nın uluslararası düzeyde düzenlenen ve icat sahasında dünyanın en büyük yarışmaları arasında yer aldığını bu yılki yarışmalara 30'dan fazla ülke temsilcisinin katıldığını açıkladı.

Londra müsabakalarının 60'dan fazla uluslararası araştırma ve bilim kurumunun desteği ile düzenlendiğine işaret eden Reşidiyan, İran'dan Mehdis Mirzayi, Gazel Kalcuyi, Kiyan Miraftabzade, Ali Tekin Kelhor, Rıza Haşimiyan, Tennaz Tebatebayi, Mehru Mansuri, Niki Kabayi, Pernaz Mirdehgani, Mahan Tebatebayi, Gazel Zare, Alirıza Kadim, ve Yasemin Zeynep Rızayi'nin İran'ın madalya kazanan öğrencileri olduğunu dile getirdi.

Uluslararası İbn-i Sina Araştırmalar Merkezi'nin de en üstün kurum olarak Dünmya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün özel ödülüne değer görüldüğünün altını çizen Reşidiyan, İranlı öğrencilerin yakaladıkları bu başarı ile ülkeyi gururlandırdıklarını söyledi.