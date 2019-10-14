İran filmi ‘Bebeğim’ 6 uluslararası ödül aldı

Bebeğim'de Elburz sıradağlarında kendine özgü tarzada hayata devam eden Firuze isimli 83 yaşında yalnız bir ninenin zor hayatı anlatılmaktadır.

Uluslararası İtalya Religion Today Film Festivali Jüri Özel Ödülü, Uluslararası Yunanistan Symi Film Festivali"nde en iyi çekim, İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen "Nuovi Mondi Film Festivali"nde en iyi Film Ödülü, Irak'ta düzenlenen Uluslararası Süleymaniye Film Festivali'nde jüri özel ödülü ve İtalya Sole Luna Doc Film Festivali'nde en iyi belgesel ödülünü kazandı.

Bu festivalin kapanış töreni Pazar günü Sicilya adasında yapıldı.

Film daha önce Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 15. Uluslararası Müslüman Film Festivali'nden En iyi Belgesel Ödülü ile Çin'deki Şanghay Televizyon Festivali'nin özel ödülünü aldı. ‘Bebeğim’ filmi ayrıca Avustralya’da Asya-Pasifik Film Festivalinde yarışacaktır.

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