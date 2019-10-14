Suriye sorunu askeri yöntemle çözülmez

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Parlamentolararası Birliği 141. Toplantısı sırasında Cezayir Parlamento Başkanı ile bir araya gelen islami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD'nin verdiği taahhütleri ifa etmediğine dikkati çekerek, 'ABD'nin istediği zaman istediğini yapması ve başka ülkelerin bunu sadece izlemesi veya AB gibi sadece siyasi olarak anlaşmaları desteklemesi ancak verdiği taahhütleri yerine getirmemesi tehlikeli bir durumdur' ifadesini kullandı.

Cezayir-İran ticari ilişkilerinin artmasına vurgu

Cezayir Parlamento Başkanı Süleyman Şinin de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran-Cezayir ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişmesi gerektiğine işaret ederek, 'İran'a yönelik uygulanan bankacılık yaptırımları, ilişkilerimiz üzerinde bir engel oluşturabilir. Dolayısıyla bu engellerin kaldırılması için bir şeyler yapmalıyız' dedi.

Filistin'i desteklemeyi sürdüreceklerinin altını çizen Cezayir Parlamento Başkanı ayrıca ABD'nin Filistin politikasına karşı olduklarını ve Filistin halkının yanında yer almaya devam edeceklerini belirtti.